В российской колонии строго режима откроется мечеть

В Исправительной Колонии 54 (Россия, г. Новая Ляля, строгий режим) руками самих осужденных, исповедующих ислам, завершается строительство мечети.

По информации islam.az, мечеть в колонии строилась почти два года. В данный момент заканчиваются отделочные работы.

Всего мусульманская умма учреждения включает в себя почти сто постоянных членов. Среди посетителей мечети есть и татары, башкиры, чеченцы, а также узбеки, киргизы и таджики, представители других национальностей.

Мечеть сможет вмещать в себя до 150 прихожан. До открытия мечети мусульмане пользовались молейной комнатой.

Открытие мечети планируется в последней четверти сентября. Сейчас мусульмане – осужденные, отбывающие наказание за преступления большой тяжести думают над присвоением мечети персонального имени.