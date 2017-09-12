ПОПУЛЯРНЫЕНОВОСТИ
Икру каких рыб дозволено употреблять в пищу? Икру каких рыб дозволено употреблять в пищу?
С праздником Гадир-Хум, дорогие мусульмане! С праздником Гадир-Хум, дорогие мусульмане!
Желательные деяния дня Гадир-Хум Желательные деяния дня Гадир-Хум
Верно ли, что пожилые женщины освобождены от обязанности носить хиджаб? Верно ли, что пожилые женщины освобождены от обязанности носить хиджаб?
Что означает состояние сомнения, которое встречается в указаниях о намазе? Что означает состояние сомнения, которое встречается в указаниях о намазе?

КАЛЕНДАРЬНОВОСТЕЙ
«Сен.2017
Пн.Вт.Ср.Чт.Пт.Сб.Вс.
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Новости » Новости по стране

Подразделения вооруженных сил Армении нарушили режим прекращения огня 134 раза

Подразделения ВС Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 134 раза.

Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Ноемберянского района, в селах Беркабер, Паравакар Иджеванского района, Чинари, Айгедзор Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Кохнегышлаг Агстафинского района, Кемерли, Гаймаглы Газахского района, Агдам, Коханеби, Мунджуглу Товузского района и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх, Чилябюрт Тертерского района, Шыхлар, Баш Карвенд, Джевахирли, Гарагашлы, Юсифджанлы, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейселли, Гобу Дилагарда, Карвенд, Гараханбейли, Горган, Кюрдляр, Горадиз Физулинского района, Нюзгяр и Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Гейгельского, Геранбойского, Тертерского, Агдамского и Ходжавендского районов.


Опубликовано:12 Сентябрь, 2017  10:21, ]]>Печать]]>
 
В этом разделе:
12 Сентябрь, 2017
СГБ: 151 участник боевых действий в составе террористических организаций был лишен гражданства Азербайджана
11 Сентябрь, 2017
Армяне нарушили режим прекращения огня 123 раза за сутки
9 Сентябрь, 2017
Армяне нарушили режим прекращения огня 103 раза
8 Сентябрь, 2017
Азербайджан направляет гуманитарную помощь мусульманам-рохинджа
8 Сентябрь, 2017
Армяне нарушили режим прекращения огня 121 раз за сутки

Добавить комментарий
Ваше имя |
Текст
Captcha
|
Captcha
ПОСЛЕДНИЕНОВОСТИ
12 Сентябрь, 2017
Сирийская армия начала наступление на позиции ИГ в Дейр-эз-Зоре
12 Сентябрь, 2017

Азербайджанские женщины в лагере ИГИЛ: «Мы жили как настоящие мусульмане»
12 Сентябрь, 2017

СГБ: 151 участник боевых действий в составе террористических организаций был лишен гражданства Азербайджана
12 Сентябрь, 2017

Предотвращен теракт на пароме Туркменбаши-Баку
12 Сентябрь, 2017
В Саудовской Аравии предотвращена атака ИГ на Минобороны страны
12 Сентябрь, 2017

Аятолла Хаменеи: Резня в Мьянме мусульман-рохинджа стала надгробным камнем для Нобелевской премии
12 Сентябрь, 2017

Президент Турции: Соглашение по С-400 уже подписано, также внесен задаток
12 Сентябрь, 2017

Что такое «талгин» и почему его читают во время похорон? Ислам в вопросах
12 Сентябрь, 2017
Германия прекратила поставлять вооружения Турции
12 Сентябрь, 2017
Подразделения вооруженных сил Армении нарушили режим прекращения огня 134 раза
11 Сентябрь, 2017
В российской колонии строго режима откроется мечеть
11 Сентябрь, 2017

Барзани предупредил Багдад: Не признаете референдум, очертим границы сами
11 Сентябрь, 2017

Иракские власти заявили об освобождении от ИГ 90% территории страны
11 Сентябрь, 2017

Глава МИД Германии: Турция никогда не вступит в ЕС
11 Сентябрь, 2017
Массовые аресты в Саудовской Аравии
11 Сентябрь, 2017

В ООН расценили события в Мьянме как пример "этнической чистки"
11 Сентябрь, 2017

Под Мосулом находится лагерь с 1333 членами семей боевиков ИГ
11 Сентябрь, 2017

Ильхам Алиев: Разрушающая мечети Армения не может быть другом мусульманских стран
11 Сентябрь, 2017
Израильские истребители нарушили воздушное пространство Ливана
11 Сентябрь, 2017
Армяне нарушили режим прекращения огня 123 раза за сутки
11 Сентябрь, 2017

Верно ли, что пожилые женщины освобождены от обязанности носить хиджаб? Ислам в вопросах
11 Сентябрь, 2017
Саакашвили прибыл во Львов и встретился со сторонниками
11 Сентябрь, 2017
В Афганистане похищены 33 гражданских лица
9 Сентябрь, 2017
Саудовская Аравия отказала Катару в диалоге
9 Сентябрь, 2017

Икру каких рыб дозволено употреблять в пищу? Ислам в вопросах
9 Сентябрь, 2017
Армяне нарушили режим прекращения огня 103 раза
9 Сентябрь, 2017

С праздником Гадир-Хум, дорогие мусульмане!
8 Сентябрь, 2017

Азербайджан направляет гуманитарную помощь мусульманам-рохинджа
8 Сентябрь, 2017

МИД России: Боевики минируют сирийские города при отступлении
8 Сентябрь, 2017

Израиль не допустит создания «шиитского коридора» в Сирии - министр
8 Сентябрь, 2017

Российская авиация уничтожила экс-главу таджикского ОМОНа
© 2017 При использовании материалов, ссылка на сайт www.iSLAM.az обязательна!
Copyright 2002-2016, Центр Религиозных Исследований, All Rights Reserved.
Вопросы и пожелания: admin@islam.az		   SpyLOG Сайт сделал: 313wb.com