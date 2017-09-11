Читатель спрашивает: Что такое «талгин» и почему его читают во время похорон?

Талгин – это один из религиозных обрядов, который исполняется во время похорон. Согласно шиитскому мазхабу, после того, как покойного укладывают в могилу, один из близких родственников спускается в могилу, кладет руку на плечо усопшего и тихо шевелит его. В это время талгин читает или сам человек, или же мулла. Согласно мазхабу ахли-сунны, после того как могила будет засыпана землей, талгин может прочитать кто-то из праведных людей. Во время талгина обращаются к душе усопшего. При этом перечисляются основы Ислама, ему напоминают кто является его Господом, о Священной Книге, пророке (у шиитов перечисляют всех имамов). Цель состоит в том, чтобы покойник во время спроса со стороны ангелов в могиле не забыл верные ответы.

Талгин не является обязательным действием похорон, это один из желательных обрядов.