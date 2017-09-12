Президент Турции: Соглашение по С-400 уже подписано, также внесен задаток

"Наши друзья уже подписали соглашение по С-400. Насколько я знаю, уже даже был внесен задаток".

Как сообщает Islam.az со ссылкой на Hürriyet, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Наши друзья уже подписали соглашение по С-400. Насколько я знаю, уже даже был внесен задаток. Далее будет процесс передачи кредита от России нам. Я и [президент России Владимир] Путин полны решимости в этой теме", - отметил он.

Кроме того, турецкий лидер прокомментировал публикации в западных СМИ о том, что Турция откажется от покупки российских систем из-за того, что они не будут совместимы с радарами НАТО. "Это мы будем принимать решения касательно нашей свободы. Мы несем ответственность за принятие мер безопасности и защиты нашей страны", - сказал он.

"Контракт подписан, готовится к выполнению. Вы знаете, С-400 - это одна из сложнейших систем, состоящая из целого набора технических средств, поэтому здесь есть много нюансов. Могу лишь гарантировать, что все принимаемые решения по данному контракту строго соответствуют нашим стратегическим интересам. В этой связи нам вполне понятна реакция некоторых западных стран, которые пытаются оказать давление на Турцию", - рассказал в интервью ТАСС помощник президента РФ по вопросам военно-технического сотрудничества (ВТС) Владимир Кожин.