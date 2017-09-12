Аятолла Хаменеи: Резня в Мьянме мусульман-рохинджа стала надгробным камнем для Нобелевской премии

Верховный лидер Исламской революции Ирана аятолла Сеййед Али Хаменеи прокомментировал ситуацию с массовым насилием в Мьянме в отношении мусульман-рохинджа.

Как сообщает İslam.az со ссылкой на SalamNews, аятолла резко осудил молчание мировой общественности и отсутствие реакции на массовую резню мусульман в Мьянме.

По словам аятоллы Сеййеда Али Хаменеи, данное противостояние нельзя охарактеризовать в качестве конфликта, происходящего исключительно на религиозной почве.

"Разумеется, на это противостоние имеет влияние и религиозный фактор. Однако, случившиеся связано с политикой. За спиной этого конфликта стоит правительство Мьянмы и стоявшая во главе жестокая женщина, получившая в свое время Нобелевскую премию. (Аун Сан Су Чжи — бирманский и мьянманский политический деятель, лидер «Национальной лиги за демократию», партии, оппозиционной военной хунте, лауреат Нобелевской премии мира в 1991 году. С 2016 года — министр иностранных дел Мьянмы и государственный советник - прим.ред.).

События, которые произошли, стали надгробным камнем для Нобелевской премии", - заявил аятолла.