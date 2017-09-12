В Саудовской Аравии предотвращена атака ИГ на Минобороны страны

В Саудовской Аравии задержали двух боевиков ИГ, которые планировали атаку на здания министерства обороны в Эр-Рияде, сообщает телеканал Sky News Arabia.

Сообщается, что задержанные планировали устроить взрывы. Всего было задержано четыре человека, двое из них — граждане Йемена, двое других — граждане Саудовской Аравии, передает İslam.az со ссылкой на "Газета.ру".

У боевиков изъяли два взрывных устройства, самодельные гранаты и огнестрельное оружие.

Ранее сообщалось, что армия Сирии прорвала позиции ИГ на юге Дейр-эз-Зора.