СГБ: 151 участник боевых действий в составе террористических организаций был лишен гражданства Азербайджана

«Сегодня продолжающееся в разных местах мира военно-политическое противостояние, терроризм оказывают влияние на безопасность в том числе и нашей страны».

Как сообщает İslam.az, об этом в поселке Гузанлы Агдамского района на форуме молодежи оккупированных и прифронтовых районов Азербайджана «Мы всегда готовы защищать Родину» заявил заместитель начальника Службы Государственной Безопасности (СГБ) Ильгар Мусаев.

Он отметил, что сюда же входят такие факторы как усиление тенденций религиозного радикализма, террористическая и экстремистская деятельность под прикрытием религии: «К сожалению, и граждане Азербайджана, в основном молодежь, под влиянием радикальной и экстремистской пропаганды присоединились к террористическим организациям в Сирии и Ираке. По данным, большинство из них погибли во время боев. Присоединившиеся к террористическим организациям 82 человека были привлечены к уголовной ответственности по прибытии в Азербайджан. Согласно закону «О гражданстве Азербайджанской Республики», за последний год 151 человек был лишен гражданства страны за то, что воевал в составе террористических организаций».