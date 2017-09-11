Азербайджанские женщины ИГИЛ: «Мы жили как мусульмане»

Около 1400 жен и детей боевиков так называемого «Исламского государства» из освобожденного города Талль-Афар размещены в лагере для беженцев. Иракское правительство заявило, что они не будут привлечены к ответственности за преступления ИГИЛ и будут депортированы в свои страны. Как сообщает агентство Assosiated Press, среди женщин также есть жены бывших боевиков ИГИЛ из Азербайджана, передает islam.az со ссылкой на haqqin.az.

«Мы не могли свободно исповедовать свою религию в Азербайджане. Мы не могли одевать чадру и никаб, т.к. кругом были сотрудники полиции», - рассказывает Фейруза из Дагестана, вышедшая замуж за азербайджанца.

«Нам сказали, что в ИГИЛ установили настоящий ислам. Мы приехали сюда и убедились в этом. Мы жили как настоящие мусульмане и были очень счастливы. Но потом прилетели военные самолеты, и все уничтожили», - рассказывает женщина.

Фейруза и другие женщины живут в Телль-Афаре с начала 2015 года. Никто из них не хочет рассказывать о зверствах, учиненных боевиками ИГИЛ.

«Мы не видели убийств. Они делали все в соответствии с Кораном и сунной. Мы видели, как здесь работали законы ислама», - рассказывает другая женщина из Азербайджана по имени Айбениз.

Женщины отмечают, что они очень хорошо жили при власти боевиков ИГИЛ. Стоит также отметить, что при захвате Телль-Афара боевиками ИГИЛ были убиты тысячи людей, а десятки тысяч жителей покинули город.

По словам женщин, после того как вооруженные формирования курдов вошли в город, о дальнейшей судьбе своих мужей им ничего неизвестно. В то же время курдский военачальник генерал Камель Харки утверждает, что его подначальные передали сотни плененных боевиков иракскому правительству, а остальные боевики ИГИЛ были уничтожены после отказа сдаться.

Отметим, что азербайджанское законодательство предусматривает наказание в виде 20 лет лишения свободы за участие в террористических организациях за рубежом. За последние годы были приговорены большое количество азербайджанских граждан, принимавших участие в боевых действиях в Ираке, Сирии и др. странах. Вернувшиеся в Азербайджан боевики являются источником потенциальной угрозы,занимаясь распространением террористической идеологии среди молодежи.

Отдельно должен быть рассмотрен и вопрос женщин и детей, проживавших на территориях, подконтрольных ИГИЛ. Ведь правительство Ирака намерено их депортировать на родину. Хотя сами женщины и дети не участвовали в преступлениях, они все же являются носителями опасной идеологии. В интервью журналистам они открыто превозносят террористический режим ИГИЛ.