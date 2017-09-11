ПОПУЛЯРНЫЕНОВОСТИ
Икру каких рыб дозволено употреблять в пищу? Икру каких рыб дозволено употреблять в пищу?
С праздником Гадир-Хум, дорогие мусульмане! С праздником Гадир-Хум, дорогие мусульмане!
Желательные деяния дня Гадир-Хум Желательные деяния дня Гадир-Хум
Верно ли, что пожилые женщины освобождены от обязанности носить хиджаб? Верно ли, что пожилые женщины освобождены от обязанности носить хиджаб?
Что означает состояние сомнения, которое встречается в указаниях о намазе? Что означает состояние сомнения, которое встречается в указаниях о намазе?

КАЛЕНДАРЬНОВОСТЕЙ
«Сен.2017
Пн.Вт.Ср.Чт.Пт.Сб.Вс.
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Новости » Точка зрения

Азербайджанские женщины ИГИЛ: «Мы жили как мусульмане»

Около 1400 жен и детей боевиков так называемого «Исламского государства» из освобожденного города Талль-Афар размещены в лагере для беженцев. Иракское правительство заявило, что они не будут привлечены к ответственности за преступления ИГИЛ и будут депортированы в свои страны. Как сообщает агентство Assosiated Press, среди женщин также есть жены бывших боевиков ИГИЛ из Азербайджана, передает islam.az со ссылкой на haqqin.az.

«Мы не могли свободно исповедовать свою религию в Азербайджане. Мы не могли одевать чадру и никаб, т.к. кругом были сотрудники полиции», - рассказывает Фейруза из Дагестана, вышедшая замуж за азербайджанца.

«Нам сказали, что в ИГИЛ установили настоящий ислам. Мы приехали сюда и убедились в этом. Мы жили как настоящие мусульмане и были очень счастливы. Но потом прилетели военные самолеты, и все уничтожили», - рассказывает женщина.

Фейруза и другие женщины живут в Телль-Афаре с начала 2015 года. Никто из них не хочет рассказывать о зверствах, учиненных боевиками ИГИЛ.

«Мы не видели убийств. Они делали все в соответствии с Кораном и сунной. Мы видели, как здесь работали законы ислама», - рассказывает другая женщина из Азербайджана по имени Айбениз.

Женщины отмечают, что они очень хорошо жили при власти боевиков ИГИЛ. Стоит также отметить, что при захвате Телль-Афара боевиками ИГИЛ были убиты тысячи людей, а десятки тысяч жителей покинули город.

По словам женщин, после того как вооруженные формирования курдов вошли в город, о дальнейшей судьбе своих мужей им ничего неизвестно. В то же время курдский военачальник генерал Камель Харки утверждает, что его подначальные передали сотни плененных боевиков иракскому правительству, а остальные боевики ИГИЛ были уничтожены после отказа сдаться.

Отметим, что азербайджанское законодательство предусматривает наказание в виде 20 лет лишения свободы за участие в террористических организациях за рубежом. За последние годы были приговорены большое количество азербайджанских граждан, принимавших участие в боевых действиях в Ираке, Сирии и  др. странах. Вернувшиеся в Азербайджан боевики являются источником потенциальной угрозы,занимаясь распространением террористической идеологии среди молодежи.

Отдельно должен быть рассмотрен и вопрос женщин и детей, проживавших на территориях, подконтрольных ИГИЛ. Ведь правительство Ирака намерено их депортировать на родину. Хотя сами женщины и дети не участвовали в преступлениях, они все же являются носителями опасной идеологии. В интервью журналистам они открыто превозносят террористический режим ИГИЛ.


Опубликовано:12 Сентябрь, 2017  13:12, ]]>Печать]]>
 
В этом разделе:
11 Сентябрь, 2017
Армения не может быть другом мусульманских стран - Президент
9 Сентябрь, 2017
С праздником Гадир-Хум, дорогие мусульмане!
8 Сентябрь, 2017
Желательные деяния дня Гадир-Хум
6 Сентябрь, 2017
"Готовьте и ешьте халяль". 6-я передача (Видео)
5 Сентябрь, 2017
ООН: Количество убитых в Мьянме превысило тысячу человек

Добавить комментарий
Ваше имя |
Текст
Captcha
|
Captcha
ПОСЛЕДНИЕНОВОСТИ
12 Сентябрь, 2017
Сирийская армия начала наступление на позиции ИГ в Дейр-эз-Зоре
12 Сентябрь, 2017

Азербайджанские женщины в лагере ИГИЛ: «Мы жили как настоящие мусульмане»
12 Сентябрь, 2017

СГБ: 151 участник боевых действий в составе террористических организаций был лишен гражданства Азербайджана
12 Сентябрь, 2017

Предотвращен теракт на пароме Туркменбаши-Баку
12 Сентябрь, 2017
В Саудовской Аравии предотвращена атака ИГ на Минобороны страны
12 Сентябрь, 2017

Аятолла Хаменеи: Резня в Мьянме мусульман-рохинджа стала надгробным камнем для Нобелевской премии
12 Сентябрь, 2017

Президент Турции: Соглашение по С-400 уже подписано, также внесен задаток
12 Сентябрь, 2017

Что такое «талгин» и почему его читают во время похорон? Ислам в вопросах
12 Сентябрь, 2017
Германия прекратила поставлять вооружения Турции
12 Сентябрь, 2017
Подразделения вооруженных сил Армении нарушили режим прекращения огня 134 раза
11 Сентябрь, 2017
В российской колонии строго режима откроется мечеть
11 Сентябрь, 2017

Барзани предупредил Багдад: Не признаете референдум, очертим границы сами
11 Сентябрь, 2017

Иракские власти заявили об освобождении от ИГ 90% территории страны
11 Сентябрь, 2017

Глава МИД Германии: Турция никогда не вступит в ЕС
11 Сентябрь, 2017
Массовые аресты в Саудовской Аравии
11 Сентябрь, 2017

В ООН расценили события в Мьянме как пример "этнической чистки"
11 Сентябрь, 2017

Под Мосулом находится лагерь с 1333 членами семей боевиков ИГ
11 Сентябрь, 2017

Ильхам Алиев: Разрушающая мечети Армения не может быть другом мусульманских стран
11 Сентябрь, 2017
Израильские истребители нарушили воздушное пространство Ливана
11 Сентябрь, 2017
Армяне нарушили режим прекращения огня 123 раза за сутки
11 Сентябрь, 2017

Верно ли, что пожилые женщины освобождены от обязанности носить хиджаб? Ислам в вопросах
11 Сентябрь, 2017
Саакашвили прибыл во Львов и встретился со сторонниками
11 Сентябрь, 2017
В Афганистане похищены 33 гражданских лица
9 Сентябрь, 2017
Саудовская Аравия отказала Катару в диалоге
9 Сентябрь, 2017

Икру каких рыб дозволено употреблять в пищу? Ислам в вопросах
9 Сентябрь, 2017
Армяне нарушили режим прекращения огня 103 раза
9 Сентябрь, 2017

С праздником Гадир-Хум, дорогие мусульмане!
8 Сентябрь, 2017

Азербайджан направляет гуманитарную помощь мусульманам-рохинджа
8 Сентябрь, 2017

МИД России: Боевики минируют сирийские города при отступлении
8 Сентябрь, 2017

Израиль не допустит создания «шиитского коридора» в Сирии - министр
8 Сентябрь, 2017

Российская авиация уничтожила экс-главу таджикского ОМОНа
© 2017 При использовании материалов, ссылка на сайт www.iSLAM.az обязательна!
Copyright 2002-2016, Центр Религиозных Исследований, All Rights Reserved.
Вопросы и пожелания: admin@islam.az		   SpyLOG Сайт сделал: 313wb.com