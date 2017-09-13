Очередная "ошибка" США: в сирийской Ракке погибли 11 мирных жителей

В результате удара ВВС коалиции во главе с США по подконтрольному террористам ИГ району в сирийской провинции Ракка погибли 11 мирных жителей.

Как передает İslam.az со ссылкой на Anadolu, об этом сообщают в соцсетях сирийские правозащитники.

По данным правозащитников, утром авиация коалиции нанесла удары по позициям террористов ИГ в районе Ракки, жертвами которых стали 11 мирных жителей.

Советник ООН по гуманитарной ситуации в Сирии Ян Эгеланд в своем заявлении от 24 августа призвал коалицию во главе с США приостановить бомбардировки в районе Ракки для эвакуации свыше 20 тысяч мирных жителей.

Международная независимая следственная комиссия ООН седьмого сентября выразила обеспокоенность в связи с гибелью мирных жителей в результате бомбардировок ВВС коалиции во главе с США.