Сирийский разведчик несколько лет выдавал себя за эмира ИГ в провинции Дейр-эз-Зор.

Как передает İslam.az со ссылкой на агентство Al Masdar, сирийский офицер разведки проник в верхние круги руководства ИГ и на протяжении нескольких лет работал эмиром города аль-Мухассан в провинции Дейр-эз-Зор.

Задачей разведчика была передача Дамаску важнейшей информации о передвижениях войск ИГ и обстановке в сердце территории «халифата».

Военнослужащий благополучно покинул ряды боевиков после деблокады Дейр-эз-Зора.

Издание отмечает, что ранее сирийская разведка совершала подобную операцию в Пальмире.