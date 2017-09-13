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МИД России: Террористы ИГ переводят деньги в Европу

Замглавы департамента новых вызовов и угроз МИД России Дмитрий Феоктистов заявил, что террористы ИГ начали выводить деньги с подконтрольных территорий. Переводы производятся, в том числе, и в страны Европы.

По мнению Феоктистова, экстремисты решили вывести финансовые средства, предчувствуя скорое поражение. Эксперт полагает, что в дальнейшем деньги будут использованы для поддержки ячеек террористов в европейских государствах и совершения новых террористических атак, передает İslam.az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее представитель ВС РФ сообщал, что 85 процентов территории Сирии удалось очистить от террористов на данный момент. Для полного разгрома группировки необходимо освободить  от ИГ еще около 27 тысяч квадратных километров.


Опубликовано:13 Сентябрь, 2017  13:12, ]]>Печать]]>
 
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