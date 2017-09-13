Совместная операция СГБ И МВД

Служба госбезопасности Азербайджана совместно с Габалинским районным отделом полиции провела спецоперацию, в результате которой были задержаны Бахруз Гасымов и Эльман Таиров, подозреваемые в религиозном экстремизме, сообщает пресс-служба МВД.

Согласно информации, во время осмотра в их домах была обнаружена запрещенная религиозная литература, 11 видео- и аудиокассет, 14 СД-дисков и холодное оружие, изготовленное кустарным способом.

Изъятые вещественные доказательства были направлены в Госкомитет по работе с религиозными структурами для вынесения экспертной оценки.