Глава администрации района избил директоров школ

В социальных сетях в Узбекистане бурно обсуждается инцидент, запечатленный на видео, что снято в конце августа текущего года.

Как передает islam.az, на нём запечатлён хоким (глава администрации) Сайхунабадского района Сырдарьинской области Узбекистана Насыржан Эгамбердиев, избивающий директоров школ.

На видеокадрах, опубликованных в Youtube, видно, как глава района изощряется в оскорблениях и рукоприкладстве над выстроившейся в шеренгу дюжиной своих подчиненных из числа руководителей подопечных ему учебных заведений.