Эрдоган раскритиковал США за реакцию на закупку российских С-400

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления в Анкаре раскритиковал Вашингтон за реакцию на поставки в Турцию российских зенитно-ракетных систем С-400.

«Они начали злиться, когда мы заключили сделку по С-400. А что, мы должны ждать вас? Мы самостоятельно принимаем меры и будем их принимать дальше», — цитирует Hurriyet президента.

Ранее представитель Пентагона Джонни Майкл заявил, что США ускорят поставку Турции систем противоракетной обороны (ПРО), которые совместимы со стандартами НАТО, передает SalamNews.

12 сентября Эрдоган сообщил, что Турция сделала первый взнос в рамках соглашения о поставке российских зенитно-ракетных комплексов С-400.