Отряды бригадного генерала правительственных сил Сирии Аль-Хасана Сухела в настоящее время деблокировали Дейр-Эз-Зор и вышли к Евфрату. Развивая наступление, штурмовыми группами Республиканской гвардии генерала Исама Захреддина был деблокирован военный аэродром, где более тысячи военнослужащих десять месяцев находились в окружении.

В ходе операции уничтожено более 450 боевиков, 5 танков, до 40 пикапов с установленными крупнокалиберными пулеметами.

В настоящее время ведется зачистка города: боевики «Исламского государства» выбиты из района Ад-Джбейля.

Силы специальных операций Вооруженных сил России находятся на левом берегу реки Евфрат, ведут боевые действия, осуществляют корректировку артогня и целеуказания для авиации, блокируя подход подкреплений ИГ с восточного берега Евфрата.

Сирийскими правительственными войсками сейчас завершен разгром основных сил группировки ИГ в районе города Акербат. С взятием этого города террористам перекрыты оставшиеся пути для перегруппировок бандгрупп, доставки им боеприпасов и материальных средств.

В настоящее время ведется операция по зачистке местности от бандформирований ИГ в районах к западу и северу от Акербата. По всей видимости, она будет продолжаться не меньше недели.

«При описании боевых действий в Сирийской Республике обычно говорят — сирийские войска при поддержке ВКС России продвинулись, освободили, разгромили и т.д. При этом как-то зачастую забывают упомянуть, кто же является основным разработчиком замыслов операций и боевых действий, кто непосредственно руководит вооруженной борьбой в Сирийской Арабской Республике», - говорится в статье издания.

На самом деле исключительная роль в этом вопросе принадлежит Генеральному штабу Вооруженных сил Российской Федерации, а также российским генералам и офицерам, непосредственно находящимся в зоне боевых действий, отмечает автор статьи.

В частности, описывается, как в ходе боевых действий по деблокаде Дейр-Эз-Зора отличились отряды под руководством братьев Катарджи.

Однако на самом деле на этом направлении боевыми действиями руководит генерал-майор Рустам Мурадов, до командировки в Сирию — начальник штаба одной из общевойсковых армий.

Отряды под его командованием в течение двух недель пробивались от Эс-Сухне до Дейр-Эз-Зора, преодолевая ожесточенное сопротивление противника. В сутки они преодолевали по 15-20 км, а в иные дни — и до 30 км.

Севернее Дейр-эз-Зора действовали отряды бригадного генерала Сухела. В СМИ обычно подчеркивается большой личный вклад в победу этого сирийского военачальника и его лидерские качества.

Вместе с тем и на этом направлении боевыми действиями фактически руководит российский военачальник — генерал-майор Андрей Иванаев, до командировки в Сирию заместитель командующего одной из общевойсковых армий.

В боях под Дейр-эз-Зором ярко проявили себя оба российских генерала. Под общим руководством командующего российской группировкой в Сирии генерал-полковника Сергея Суровикина они разработали замысел операции по деблокаде этого сирийского города.

Мурадов и Иванаев не только руководили войсками со своих командных пунктов, но и, когда надо, воодушевляли подчиненных личным примером, проявляя в ходе боевых действий большое личное мужество.

Любую группировку войск, действующую практически на любом направлении в Сирии, возглавляет российский генерал. А советнический аппарат от российской армии присутствует практически в каждом сирийском батальоне (артиллерийском дивизионе). Именно этому фактору во многом обязаны своими победами Вооруженные силы Сирийской Арабской Республики в ходе вооруженного противостояния в этой республике.

(gazeta.ru)