Какой химический элемент самый распространенный и почему?

Во Вселенной больше всего водорода (74 % по массе).

Он сохранился со времен Большого взрыва. Лишь незначительная часть водорода успела превратиться в звездах в более тяжелые элементы. На Земле самый распространенный элемент — кислород (46–47 %). Большая его часть связана в форме оксидов, прежде всего оксида кремния (SiO2).

Земные кислород и кремний возникли в массивных звездах, которые существовали до рождения Солнца. В конце своей жизни эти звезды взрывались сверхновыми и выбрасывали в космос образовавшиеся в них элементы. Конечно, в продуктах взрыва было много водорода и гелия, а также углерода. Однако эти элементы и их соединения обладают большой летучестью. Вблизи молодого Солнца они испарялись и давлением излучения выдувались на окраины Солнечной системы

Десять самых распространенных элементов в Галактике Млечный Путь *

* Массовая доля на миллион.