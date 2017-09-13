Читатель спрашивает: Можно ли в месяц Мухаррам переселяться в новую квартиру?

Переселяться в новую квартиру дозволено в любое время. Шариат не предусматривает каких-либо ограничений по этому поводу. Это же относится и к месяцу Мухаррам. Однако если это событие совпало с этим траурным для мусульман месяцем, то следует соблюсти одно правило. В Исламе в некоторых случаях одобряется устраивать праздничные застолья. Одно из таких событий – это постройка нового дома. Но проводить праздничные мероприятия в месяц Мухаррам нельзя. Поэтому, если человек переселиться в новую квартиру в месяц Мухаррам, лучше отложить праздничное мероприятие до окончания траурного месяца.