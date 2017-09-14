ИГ отступает в восточной части Хомса

Под ударами ВКС РФ и сирийской армии силы террористов ИГ отступили из ряда населенных пунктов в восточной части провинции Хомс.

Как передает Islam.az со ссылкой на ФАН, части Сирийской арабской армии вошли в 14 населенных пунктов, откуда были вытеснены боевики ИГ, и заняли шесть стратегически важных высот.

Как сообщили арабскому агентству Al Masdar военные источники в Пальмире, в ходе упорных боев войскам удалось освободить около 90 кв км территории в восточной части Хомса. ИГ покинуло такие населенные пункты, как Умм Раджм, Мазра-Низаль, Шалила, Аль-Амудия, Аль-Хавия, Расм Аль-Суванне и Аль-Алаф.

В настоящее время силы сирийской правительственной армии при поддержке ВКС РФ нацелены на окружение последней крупной группировки ИГ в центральной части Сирии.