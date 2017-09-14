Террористы ИГ начали массово бежать из Сирии в свои страны

За последнее время сотни бывших иностранных боевиков ИГ пересекли границу на юге Турции, чтобы вернуться в свои страны на Ближнем Востоке, в Северной Африке и Европе. Об этом сообщают арабские СМИ.

«По словам местных источников, теперь, после того как они пересекли границу, десятки террористов разместились в нескольких городах и деревнях, располагающихся на юге Турции», — передает арабское агентство AMN.

Те же источники рассказали журналистам, что саудовские боевики прибыли в маленькую деревню на юге Турции, заплатив за безопасное пересечение границы по 2000 долларов США каждый, передает İslam.az со ссылкой на "Русскую весну".

В течение этого года при попытке пересечь границу с Турцией турецкие пограничники застрелили, по меньшей мере, десяток террористов.

Массовый побег происходит в то время, как Сирийская Арабская Армия, ВКС России и союзные им войска одерживают все больше побед в Центральной и Восточной Сирии, а «игиловцы» теряют все больше своих ранее захваченных территорий.