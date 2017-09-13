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Сегодняшний гость рубрики "Краткая проповедь" - гаджи Шахин Гасанлы.
Гаджи Шахин: "Самый большой недостаток верующих..." Видео
Можно ли в месяц Мухаррам переселяться в новую квартиру? Ислам в вопросах
Не менее 25 человек погибли при пожаре в школе в Куала-Лумпуре
Какой химический элемент самый распространенный и почему? Это интересно
Кто же на самом деле громит ИГИЛ в Сирии?
Глава администрации района избил директоров школ Видео
Совместная операция СГБ И МВД
МИД России: Террористы ИГ переводят деньги в Европу
Сирийский разведчик несколько лет выдавал себя за эмира ИГ в провинции Дейр-эз-Зор
Очередная "ошибка" США: в сирийской Ракке погибли 11 мирных жителей
Почему некоторые теологи рекомендуют не совершать истихаре при заключении брака? Ислам в вопросах
Азербайджанские паломники вернулись в Баку
Азербайджанские женщины в лагере ИГИЛ: «Мы жили как настоящие мусульмане»
СГБ: 151 участник боевых действий в составе террористических организаций был лишен гражданства Азербайджана
Предотвращен теракт на пароме Туркменбаши-Баку
Аятолла Хаменеи: Резня в Мьянме мусульман-рохинджа стала надгробным камнем для Нобелевской премии
Президент Турции: Соглашение по С-400 уже подписано, также внесен задаток