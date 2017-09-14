В Армении студентов будут призывать в армию

Из-за нехватки личного состава для укрепления позиций армянской армии на линии соприкосновения азербайджанских и армянских войск Минобороны Армении внесло в парламент новый законопроект, согласно которому предполагается отменить отсрочку для поступивших в вузы, сообщает Epress.am.

«Отсрочку ради продолжения обучения получат только граждане, которые, параллельно обучению в местных вузах, заключат договор с Минобороны и в ходе обучения будут проходить военную подготовку, затем, по окончании обучения, перейдут на службу в предложенном ведомством месте и на предложенных им условиях», — говорится в сообщении.

Таким образом, отсрочку от армии смогут получать только участники программы «Честь имею», которые, являясь студентами, выразят желание пройти офицерские курсы и обязуются пополнить ряды ВС Армении сроком на 3 года.

Согласно информации, параллельно обучению, участники программы должны посещать курсы военной подготовки в Военном институте каждую субботу в течение двух лет. Вместе с дипломом студент получает звание лейтенанта и отправляется на службу на границе с минимальной зарплатой более $540.

Напомним, что Минобороны Армении стремится укрепить позиции оккупационных сил, однако, для этого не хватает личного состава. Так, на многих боевых постах дежурство несут всего 2-3 солдата. Граждане Армении всеми способами стараются уклониться от службы на оккупированных территориях Азербайджана.