Число жертв терактов в Ираке возросло до 74 человек

Число погибших при двойном теракте в Ираке могло возрасти до 74 человек, сообщает Islam.az со ссылкой на France Presse.

Ранее сообщалось о 60 жертвах и более 90 пострадавших в результате атаки по ресторану в провинции Ди-Кар. Отмечается, что террористы помимо этого взорвали заминированный автомобиль и напали на посетителей придорожного кафе.

Ответственность за случившееся взяла на себя группировка ИГИЛ. По данным полиции, среди погибших были семь граждан Ирана. После нападения террористы скрылись в неизвестном направлении.