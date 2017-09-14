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Новости » Ислам в вопросах

Считается ли муж согрешившим, если жена не носит хиджаб?

Читатель спрашвиает: Считается ли муж согрешившим, если жена не носит хиджаб?

В Исламе нет принуждения. Человек должен добровольно соблюдать шариатские указания. В противном случае именно он сам и считается согрешившим. И каждый отвечает лишь за свои поступки. Однако каждый несет перед другим мусульманином и определенные обязательства. Увидев грешника, мы должны увещевать его, постараться, чтобы он отступил от этого пути. Эти обязательства в первую очередь распространяются на близких родственников и соседей. Если член семьи нарушает заповеди Аллаха, другие члены обязаны призвать его на праведный путь, используя все доступные средства. Если муж делает все возможное, чтобы жена носила хиджаб, но она отказывается, то грех за это ложится именно на ее плечи. Но если муж ничего не сделал, чтобы жена носила хиджаб, то часть греха возлагается и на него.


Опубликовано:15 Сентябрь, 2017  12:08, ]]>Печать]]>
 
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