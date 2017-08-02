В поезде метро в Лондоне прогремел взрыв

На станции лондонского метро произошёл взрыв. Об этом сообщает The Sun.

Отмечается, что в результате инцидента есть пострадавшие.

По данным издания, несколько человек получили ожоги лица. Как сообщают очевидцы, взорвался белый контейнер в одном из вагонов.

По данным BBC, в настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего в метро инцидента, передает İslam.az.

На место происшествия выехали аварийные службы.

«Мы в курсе инцидента на станции «Парсонс-Грин». Сотрудники находятся на месте», — говорится в сообщении полиции в Twitter.