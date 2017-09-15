Число беженцев-рожинджа в Бангладеш достигло 391 тысячи человек

Количество беженцев народности рожинджа из Мьянмы в Бангладеш достигло 391 тысячи человек, гуманитарные организации ООН предполагают, что это число может увеличиться.

Как передает İslam.az со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил на брифинге в пятницу пресс-секретарь МОМ по странам Азии и региона Тихого океана Крис Лом.

"Последние данные сообщают о 391 тысяче человек за последние три недели. И нет указаний на то, что поток людей прекратится… Мы полагаем, что еще сотни людей готовятся перейти границу", — сказал он.

По словам Лома, который находится в бангладешском городе Кокс-Базар, все беженцы истощены, голодны, а также травмированы насилием, свидетелями которого они стали.

В свою очередь пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения Тарик Язаревич сообщил, что ВОЗ рассчитывает с 16 сентября начать в Кокс-Базаре кампанию по вакцинации от кори и полиомиелита 150 тысяч детей, которые прибыли из Мьянмы. По данным Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), в настоящее время среди беженцев порядка 240 тысяч детей, а также 52 тысячи беременных и кормящих женщин.

По словам пресс-секретаря Управления ООН по делам беженцев Андрея Махечича, ситуация в провинции Ракхайн в Мьянме за последние три недели "сделала этот кризис одним их самых быстро растущих гуманитарных кризисов за последние годы".