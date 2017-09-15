Читатель спрашивает: Дозволено получать подарки за бонусы, которые начисляются в магазинах при покупках?

Товары, продаваемые в магазинах, а также вырученные от продажи этих товаров деньги, считаются собственностью владельца этого заведения, и он волен распоряжаться ими как угодно. Если руководство магазина добровольно использует подобные методы с целью привлечения покупателей, то в этом нет ничего зазорного. Покупатели могут получать подарки за начисленные бонусы. Это же относится и к проводимой между покупателями лотерее, если за лотерейные билеты не было дополнительной оплаты: покупатель может получить приз, который ему выпал. В качестве бонуса могут выступать и скидки в ценах: в этом также нет никакого харама.