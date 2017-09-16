Армия Ирака начала масштабную операцию против ИГ у границы с Сирией

Правительственные силы Ирака начали в субботу наступление на позиции террористической группировки ИГ в западной провинции Анбар.

Как передает Islam.az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил представитель командования совместными операциями иракских ВС генерал Абдель Амир Йаралла.

По его словам, которые приводит новостной портал Shafaq News, в кампании задействованы армейские подразделения, шиитское ополчение "Аль-Хашд аш-Шааби" и пограничные войска. В их задачу входит освобождение местечка Акашат и территории вокруг него от экстремистов. Этот населенный пункт расположен на трассе, ведущей к городу Эль-Каим - одному из последних форпостов ИГ на границе с Сирией. Также в Анбаре радикалы продолжают удерживать города Ана и Рава.

Как пояснил иракский военный эксперт Хишам аль-Хашеми, в Акашате сосредоточены склады вооружения ИГ, лагеря подготовки боевиков, в том числе смертников, а также фабрики по производству самодельных взрывных устройств.

Главнокомандующий ВС Ирака премьер-министр Хейдар аль-Абади ранее заявлял, что операции по освобождению города Эль-Хувейджа (провинция Киркук) и провинции Анбар начнутся в скором времени.