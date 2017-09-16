Читатель спрашивает: Как следует поступить женщине, если во время земного поклона часть головного убора останется между лбом и мохуром?

Во время земного поклона 7 частей тела должны соприкасаться с землей. Это лоб, две ладони, два колена и два больших пальца ног. Во время земного поклона лоб обязательно должен соприкасаться с землей (мохуром) или же произрастающем из земли, которое нельзя употребить в пищу или одеть. Это требование не распространяется на остальные 6 частей тела. Также, между лбом и мохуром не должно быть преград. Если хиджаб останется между лбом и мохуром, то этот земной поклон не действителен. Поэтому, если возникнет такая ситуация, следует осторожно, не приподнимая лоб с земного поклона, убрать платок с мохура, а потом произнести зикр земного поклона.