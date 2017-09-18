В Турции обезврежены 10 человек, планировавших теракт

Вооруженные силы Турции обезвредили 10 человек, планировавших теракт, еще 4 сами сдались военным.

Как передает Islam.az, информацию об этом распространил Генштаб ВС Турции.

Три террориста были обезврежены в районе Чукурджа провинции Хаккари Турции при попытке нападения на воинскую часть.

В информации сообщается, что в результате антитеррористической операции в районе Эрух провинции Сиирт, 7 террористов были уничтожены атакой с воздуха.

4 террориста, сбежавшие из лагеря террористов на севере Ирака, сдались военным в районе Силпи турецкой провинции Ширнак.