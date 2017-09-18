Официальный Багдад: «Мы не позволим создать на севере Ирака второй Израиль»

«Мы не позволим создать на севере Ирака второй Израиль», - сказал на встрече с послом США в Ираке Дугласом Силлиманом помощник президента Ирака Нури аль-Малики в связи с запланированным на 25 сентября референдумом о независимости Иракского Курдистана, передает İslam.az со ссылкой на haqqin.az.

По словам аль-Малики, референдум одинаково не в интересах как иракского, так и курдского народа и не будет признан легитимным мировым сообществом.

Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади заявил, что референдум противоречит конституции страны и что результаты курдского плебисцита не будут признаны никем.