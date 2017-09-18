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Сирийская армия вышла к Евфрату

Сирийская армия при поддержке российской военной авиации выбили боевиков группировки ИГ из районов Эль-Мариия, Хувейджат Эль-Мариия и Эль-Джафра на юго-востоке Дейр-эз-Зора, отрезав главный путь снабжения в подконтрольные "джихадистам" северные кварталы города.

Как передает İslam.az со ссылкой на Euronews, зона безопасности вокруг военного аэродрома в окрестностях Дейр-эз-Зора расширена. Армия вышла к реке Евфрат, она намерена её форсировать и заблокировать дальнейшее наступление подконтрольных США курдских формирований, подошедших к Дейр-эз-Зору с севера.

В районе Эль-Джафры продолжаются ожесточённые бои между террористами и правительственными войсками, которые планируют отсюда начать мероприятия по форсированию Евфрата. Ранее курды заявили, что не позволят армии Дамаска перейти реку.

Часть боевиков бежала в сторону города Маядина, остальные переправились через Евфрат и укрылись в северной части Дейр-эз-Зора. Гражданское население бежит из зоны боевых действия в лагерь расположенный к юго-востоку от города Аш-Шаддади.


Опубликовано:18 Сентябрь, 2017  13:25, ]]>Печать]]>
 
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