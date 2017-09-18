У кого на мушке шейх и почему…

В последние дни глава Управления Мусульман Кавказа (УМК) шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде находится в центре внимания СМИ. Однако причиной тому на этот раз не странная «фетва» или же из рода вон выходящее заявление. Имя шейха все чаще встречается в криминальных новостях.

Сначала распространились новости о том, что шейх и его брат владеют недвижимостью в Чехии, в компаньонах у них значится молодая особа, и что у них совместный бизнес. Хоть близкое окружение шейха приложили максимум усилий для опровержения данной информации, этому мало кто поверил.

Затем появилась информация о том, что сын шейха вместе с семьей окончательно уехал из Азербайджана вместе с семьей. Даже близкие родственники подтвердили это. Впоследствии УМК выступило с опровержением и этой новости, но сомнения по-прежнему остались.

И, наконец, сегодня, стало известно об аресте сына свата шейха, в свою очередь сват обвинил во всем этом Генпрокурора Республики.

В интервью сайту modenrn.az руководитель Центра исследований «Атлас» Эльхан Шахиноглу заявил, что поэтапный слив информации о главе УМК в прессу не является случайным: «Создается такое впечатление, что кто-то наказывает шейха за серьезную провинность в прошлом. В таком случае, кино продолжается…».

Насколько высказывания политолога соответствуют действительности, сказать трудно. Однако тот факт, что компрометирующие шейха материалы публикуются в СМИ, близких к власти, позволяет прийти к такому выводу: за этой кампанией стоит определенная сила, которая как минимум представлена в правительстве. Видно кто-то в правительстве на самом деле начал серьезное наступление на шейха. А Аллах знает лучше…