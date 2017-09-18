Читатель спрашивает: Перстни с какими камнями следует носить?

Во-первых, отметим, что ношение мужчинами золотых перстней запрещено, они должны носить серебряные изделия. Женщин же этот запрет не касается. Самыми превосходными камнями для перстней и колец считаются агат и бирюза. По этой тематике существуют очень много хадисов. Из преданий становится ясно, что святые личности Ислама носили перстни с агатом и бирюзой. Предпочтение отдается красному и желтому агату. Агат спасает человека от печали, оберегает от клеветы и внезапной смерти. Желательно носить перстни на мизинце или безымянном пальцах. Надевать перстень с камнем из агата во время намаза имеет особый саваб.