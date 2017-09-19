ПОПУЛЯРНЫЕНОВОСТИ
Гаджи Шахин: Гаджи Шахин: "Самый большой недостаток верующих..." (Видео)
Считается ли муж согрешившим, если жена не носит хиджаб? Считается ли муж согрешившим, если жена не носит хиджаб?
У кого на мушке шейх и почему… У кого на мушке шейх и почему…
Можно ли в месяц Мухаррам переселяться в новую квартиру? Можно ли в месяц Мухаррам переселяться в новую квартиру?
Кто же на самом деле громит ИГИЛ в Сирии? Кто же на самом деле громит ИГИЛ в Сирии?

КАЛЕНДАРЬНОВОСТЕЙ
«Сен.2017
Пн.Вт.Ср.Чт.Пт.Сб.Вс.
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Новости » Новости по миру

Суд поддержал организацию "Азербайджан" в вопросе строительства мечети в Екатеринбурге

Организация "Азербайджан" выиграла иск к министерству строительства Свердловской области, отказавшему в строительстве мечети на улице Репина в Екатеринбурге.

Как сообщает Islam.az со ссылкой на Znak.ru, это был уже второй отказ ведомства. Предыдущий процесс "Азербайджан" также выиграл.

Мечеть планируют построить рядом с мусульманским кладбищем. В областном министерстве строительства и инфраструктуры сочли, что земельный участок, который находится в распоряжении "Азербайджана", входит в охранную зону объекта культурного наследия "Некрополь".

Год назад минстрой отказал организации в получении разрешения на строительство, ссылаясь на отсутствие положительного заключения экспертизы проектной документации. Однако решение было оспорено в суде, который признал отказ министерства недействительным.


Опубликовано:19 Сентябрь, 2017  11:53, ]]>Печать]]>
 
В этом разделе:
19 Сентябрь, 2017
Почти двести турецких дипломатов попросили убежище в Германии
19 Сентябрь, 2017
Россиянин - террорист ИГИЛ задержан в Германии
19 Сентябрь, 2017
Порошенко заявил, что американское вооружение поможет Киеву освободить Донбасс
19 Сентябрь, 2017
ООН настаивает на сохранении соглашения по ядерной программе Ирана
19 Сентябрь, 2017
Первую военную базу США открыли в Израиле

Добавить комментарий
Ваше имя |
Текст
Captcha
|
Captcha
ПОСЛЕДНИЕНОВОСТИ
19 Сентябрь, 2017
Почти двести турецких дипломатов попросили убежище в Германии
19 Сентябрь, 2017
Россиянин - террорист ИГИЛ задержан в Германии
19 Сентябрь, 2017
Порошенко заявил, что американское вооружение поможет Киеву освободить Донбасс
19 Сентябрь, 2017
ООН настаивает на сохранении соглашения по ядерной программе Ирана
19 Сентябрь, 2017

Суд поддержал организацию "Азербайджан" в вопросе строительства мечети в Екатеринбурге
19 Сентябрь, 2017

Перстни с какими камнями следует носить? Ислам в вопросах
19 Сентябрь, 2017
Первую военную базу США открыли в Израиле
19 Сентябрь, 2017
Армяне нарушили режим прекращения огня 125 раз за сутки
18 Сентябрь, 2017

У кого на мушке шейх и почему…
18 Сентябрь, 2017

Так кто же поджигает мусульманские деревни в Мьянме? Репортаж ВВС
18 Сентябрь, 2017
Сирийская армия вышла к Евфрату
18 Сентябрь, 2017
Генсек ООН назвал несвоевременным референдум о независимости Курдистана
18 Сентябрь, 2017
Узбекистан поможет мусульманам-рохинджа
18 Сентябрь, 2017

Официальный Багдад: «Мы не позволим создать на севере Ирака второй Израиль»
18 Сентябрь, 2017

В Турции обезврежены 10 человек, планировавших теракт
18 Сентябрь, 2017

В американском Сент-Луисе третий день продолжаются беспорядки, задержаны десятки человек
18 Сентябрь, 2017

Как следует поступить женщине, если во время земного поклона часть головного убора останется между лбом и мохуром? Ислам в вопросах
18 Сентябрь, 2017
Теракт в пригороде иракского Мосула, 15 погибших
18 Сентябрь, 2017
Армяне нарушили режим прекращения огня 118 раз за сутки
16 Сентябрь, 2017

С начала 2017 года подконтрольные ИГ территории в Сирии сократились на 70%
16 Сентябрь, 2017
Армия Ирака начала масштабную операцию против ИГ у границы с Сирией
16 Сентябрь, 2017

С начала 2017 года подконтрольные ИГ территории в Сирии сократились на 70%
16 Сентябрь, 2017

Дозволено получать подарки за бонусы, которые начисляются в магазинах при покупках? Ислам в вопросах
16 Сентябрь, 2017

Армия Азербайджана проведет широкомасштабные учения
16 Сентябрь, 2017
Армяне нарушили режим прекращения огня 148 раз
15 Сентябрь, 2017

Число беженцев-рожинджа в Бангладеш достигло 391 тысячи человек
15 Сентябрь, 2017

«Азербайджан уже съел бы Карабах, если бы...» - российский эксперт
15 Сентябрь, 2017

В поезде метро в Лондоне прогремел взрыв
15 Сентябрь, 2017

Сегодня в Баку вернутся последние две группы азербайджанских паломников
15 Сентябрь, 2017

Считается ли муж согрешившим, если жена не носит хиджаб? Ислам в вопросах
15 Сентябрь, 2017
Армяне подвергли обстрелу позиции армии Азербайджана из пулеметов и гранатометов
© 2017 При использовании материалов, ссылка на сайт www.iSLAM.az обязательна!
Copyright 2002-2016, Центр Религиозных Исследований, All Rights Reserved.
Вопросы и пожелания: admin@islam.az		   SpyLOG Сайт сделал: 313wb.com