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Почти двести турецких дипломатов попросили убежище в Германии

Около 200 граждан Турции с дипломатическими паспортами получили убежище в Германии за последний год. Об этом сообщило сегодня немецкое агентство DPA со ссылкой на закрытые данные Министерства внутренних дел ФРГ.

"Не должно быть так, что, с одной стороны, мы предоставляем убежище 196 дипломатам, а с другой -продолжаем сотрудничество с Турцией - партнером по НАТО и кандидатом на вступление в ЕС - так, как будто ничего не происходит", - заявила представитель фракции Левой партии в немецком парламенте Севим Дагделен.

Всего было подано 249 соответствующих заявок. Агентство уточняет, что в эту статистику включены также члены семей сотрудников дипмиссий.

Заявки на получение убежища от этой категории граждан начали поступать после неудавшейся попытки госпереворота в Турции летом прошлого года. В Анкаре полагают, что предполагаемые организаторы путча скрываются, в том числе, и в ФРГ.


Опубликовано:19 Сентябрь, 2017  12:34, ]]>Печать]]>
 
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