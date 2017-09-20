ПОПУЛЯРНЫЕНОВОСТИ
Гаджи Шахин: Гаджи Шахин: "Самый большой недостаток верующих..." (Видео)
Считается ли муж согрешившим, если жена не носит хиджаб? Считается ли муж согрешившим, если жена не носит хиджаб?
У кого на мушке шейх и почему… У кого на мушке шейх и почему…
Можно ли в месяц Мухаррам переселяться в новую квартиру? Можно ли в месяц Мухаррам переселяться в новую квартиру?
Так кто же поджигает мусульманские деревни в Мьянме? - Репортаж ВВС Так кто же поджигает мусульманские деревни в Мьянме? - Репортаж ВВС

КАЛЕНДАРЬНОВОСТЕЙ
«Сен.2017
Пн.Вт.Ср.Чт.Пт.Сб.Вс.
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Новости » Новости по миру

В Мьянме сожжено порядка 200 деревень

В Мьянме разворачивается серьезнейший кризис, который срочно требует внимания. По сообщениям, операция сил безопасности на севере штата Ракхайн сопровождается массовыми убийствами, пытками и сексуальным насилием. Военные уничтожают целые деревни, где проживали рохинджа: по спутниковым данным сожжено порядка 200 деревень.

Как передает İslam.az, об этом членам Совета по правам человека сообщил Председатель Миссии по установлению фактов Марзуки Дарусман.

Там во вторник состоялся интерактивный диалог по ситуации в Мьянме.

Он сообщил, что территория возле границы Бангладеш заминирована и те, кто пытается спастись от насилия, включая детей, гибнут и получают увечья. В ходе пропаганды представителей народности рохинджа сравнивают с насекомыми-вредителями. Он напомнил, что чудовищным злодеяниям, как правило, предшествует человеконенавистническая пропаганда.

Председатель Миссии cказал, что он и его коллеги хотели бы сами убедиться в том, что происходит в Мьянме, но их не пускают в страну. Марзуки Дарусман отметил два момента в речи Государственного советника страны Аунг Сан Су Чжи.

«Первое – то, что беженцы могут вернуться в Мьянму, и второе – что имеет отношение к Комиссии - она приветствовала тот факт, что международное сообщество уделяет пристальное внимание происходящему в стране».

Дарусман видит в этом признак того, что правительство удовлетворит просьбу Миссии разрешить ей приехать в страну.


Опубликовано:20 Сентябрь, 2017  10:30, ]]>Печать]]>
 
В этом разделе:
20 Сентябрь, 2017
Имя Мухаммед вошло в топ-10 самых популярных имен новорожденных в Англии и Уэльсе
20 Сентябрь, 2017
Мевлут Чавушоглу: Террористы РПК захватила двух сотрудников турецкой разведки
20 Сентябрь, 2017
Мадуро назвал Трампа Гитлером после его речи в Генассамблее ООН
20 Сентябрь, 2017
ООН предупредила о возможном перемещении ИГ в Азию после поражения на Ближнем Востоке
20 Сентябрь, 2017
Эрдоган назвал кризис в Мьянме геноцидом

Добавить комментарий
Ваше имя |
Текст
Captcha
|
Captcha
ПОСЛЕДНИЕНОВОСТИ
20 Сентябрь, 2017

Имя Мухаммед вошло в топ-10 самых популярных имен новорожденных в Англии и Уэльсе
20 Сентябрь, 2017

"Готовьте и ешьте халяль". 7-я передача Видео
20 Сентябрь, 2017

Мевлут Чавушоглу: Террористы РПК захватила двух сотрудников турецкой разведки
20 Сентябрь, 2017

Мадуро назвал Трампа Гитлером после его речи в Генассамблее ООН
20 Сентябрь, 2017
ООН предупредила о возможном перемещении ИГ в Азию после поражения на Ближнем Востоке
20 Сентябрь, 2017

Эрдоган назвал кризис в Мьянме геноцидом
20 Сентябрь, 2017

Имеется ли в шариате указание о том, что мужчина, потерявший близкого родственника, не должен брить бороду в течение 40 дней? Ислам в вопросах
20 Сентябрь, 2017

В Мьянме сожжено порядка 200 деревень
20 Сентябрь, 2017
Армяне нарушили режим прекращения огня 127 раз за сутки
19 Сентябрь, 2017
Почти двести турецких дипломатов попросили убежище в Германии
19 Сентябрь, 2017
Россиянин - террорист ИГИЛ задержан в Германии
19 Сентябрь, 2017
Порошенко заявил, что американское вооружение поможет Киеву освободить Донбасс
19 Сентябрь, 2017
ООН настаивает на сохранении соглашения по ядерной программе Ирана
19 Сентябрь, 2017

Суд поддержал организацию "Азербайджан" в вопросе строительства мечети в Екатеринбурге
19 Сентябрь, 2017

Перстни с какими камнями следует носить? Ислам в вопросах
19 Сентябрь, 2017
Первую военную базу США открыли в Израиле
19 Сентябрь, 2017
Армяне нарушили режим прекращения огня 125 раз за сутки
18 Сентябрь, 2017

У кого на мушке шейх и почему…
18 Сентябрь, 2017

Так кто же поджигает мусульманские деревни в Мьянме? Репортаж ВВС
18 Сентябрь, 2017
Сирийская армия вышла к Евфрату
18 Сентябрь, 2017
Генсек ООН назвал несвоевременным референдум о независимости Курдистана
18 Сентябрь, 2017
Узбекистан поможет мусульманам-рохинджа
18 Сентябрь, 2017

Официальный Багдад: «Мы не позволим создать на севере Ирака второй Израиль»
18 Сентябрь, 2017

В Турции обезврежены 10 человек, планировавших теракт
18 Сентябрь, 2017

В американском Сент-Луисе третий день продолжаются беспорядки, задержаны десятки человек
18 Сентябрь, 2017

Как следует поступить женщине, если во время земного поклона часть головного убора останется между лбом и мохуром? Ислам в вопросах
18 Сентябрь, 2017
Теракт в пригороде иракского Мосула, 15 погибших
18 Сентябрь, 2017
Армяне нарушили режим прекращения огня 118 раз за сутки
16 Сентябрь, 2017

С начала 2017 года подконтрольные ИГ территории в Сирии сократились на 70%
16 Сентябрь, 2017
Армия Ирака начала масштабную операцию против ИГ у границы с Сирией
16 Сентябрь, 2017

С начала 2017 года подконтрольные ИГ территории в Сирии сократились на 70%
© 2017 При использовании материалов, ссылка на сайт www.iSLAM.az обязательна!
Copyright 2002-2016, Центр Религиозных Исследований, All Rights Reserved.
Вопросы и пожелания: admin@islam.az		   SpyLOG Сайт сделал: 313wb.com