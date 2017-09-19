Читатель спрашивает: Имеется ли в шариате указание о том, что мужчина, потерявший близкого родственника, не должен брить бороду в течение 40 дней?

Полное сбривание волос на лице мужчиной считается не одобряемым деянием. Муджтехиды считают это харамом согласно предосторожности, а это приравнивается греху. Поэтому у мужчины на лице всегда должно быть немного волос. А не сбривать бороду в течение 40 дней после кончины близкого человека, никак не связано с религией, это национальный обычай. Этим люди демонстрируют свою печаль и свое горе. Это шариатом не запрещается, но и не одобряется. Если в течение 40 дней борода примет неопрятный вид, будет лучше придать ему более опрятный вид.