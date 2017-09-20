Мевлут Чавушоглу: Террористы РПК захватила двух сотрудников турецкой разведки

Двое сотрудников национальной разведывательной организации (MIT) захвачены террористами Рабочей партии Курдистана (РПК).

Как передает İslam.az со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в среду.

"РПК похищает людей – и простых граждан, врачей, полицейских и кого угодно, поэтому это террористическая организация. Безусловно, мы делаем все, что в наших силах, чтобы вернуть людей назад, хотя для того, чтобы напрямую вызволить этих двух сотрудников, у нас нет непосредственной связи с РПК", — заявил Чавушоглу в интервью изданию Al-Monitor в Нью-Йорке, куда он прибыл для участия в 72-й сессии генеральной ассамблеи ООН.