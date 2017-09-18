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İslam.az предлагает вниманию 7-ой выпуск видеоцикла с советами опытного кулинара, а также информацию о запретных и халяльных пищевых добавках.
Имя Мухаммед вошло в топ-10 самых популярных имен новорожденных в Англии и Уэльсе
"Готовьте и ешьте халяль". 7-я передача Видео
Мевлут Чавушоглу: Террористы РПК захватила двух сотрудников турецкой разведки
Мадуро назвал Трампа Гитлером после его речи в Генассамблее ООН
Эрдоган назвал кризис в Мьянме геноцидом
Имеется ли в шариате указание о том, что мужчина, потерявший близкого родственника, не должен брить бороду в течение 40 дней? Ислам в вопросах
В Мьянме сожжено порядка 200 деревень
Суд поддержал организацию "Азербайджан" в вопросе строительства мечети в Екатеринбурге
Перстни с какими камнями следует носить? Ислам в вопросах
У кого на мушке шейх и почему…
Так кто же поджигает мусульманские деревни в Мьянме? Репортаж ВВС
Официальный Багдад: «Мы не позволим создать на севере Ирака второй Израиль»
В Турции обезврежены 10 человек, планировавших теракт
В американском Сент-Луисе третий день продолжаются беспорядки, задержаны десятки человек
Как следует поступить женщине, если во время земного поклона часть головного убора останется между лбом и мохуром? Ислам в вопросах
С начала 2017 года подконтрольные ИГ территории в Сирии сократились на 70%