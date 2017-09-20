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Желательные деяния первого дня месяца мухаррам

Мухаррам является месяцем скорби и траура. Как говорил великий Физули, «Настал Мухаррам, веселье - харам, Траур в этот день - дань уважения нашему шариату».

Наши святые имамы в этот месяц держали траур по невинно убитому имаму Хусейну (а).

Имам Рза (а) говорил, что когда наступал месяц Мухаррам, никто не видел отца улыбающимся. Поэтому, прежде всего мы хотели бы попросить уважаемых читателей, отдать дань уважения этому священному месяцу и идущему вслед за ним месяцу Сафар, воздержаться от веселья, не допустить действий, которые огорчили бы память о Пророке (с), Фатиме (с.а) и 12 имамах (а). Проводить в эти два месяца свадьбы, обручения, дни рождения, увеселительные мероприятия, участвовать в таких мероприятиях, слушать веселую музыку является грехом.

Вообще, желательным является держать пост  в первые девять дней месяца Мухаррам. Но держать пост в день Ашура считается макрухом (нежелательно; по мазхабу шиитов).

Совершение желательного намаза в первую ночь месяца Мухаррам является савабом. В книгах с молитвами отмечены несколько молитв, предназначенных для совершения  в первую ночь Мухаррама. Например, совершение в эту ночь намаза в сто рукатов является мустахабом. Намазы совершаются в виде парных рукатов как утренний намаз, в каждом рукате читаются суры Фатиха и Ихлас.

Второй вид намаза  состоит из двух рукатов. В каждом рукате один раз читается сура Фатиха и 11 раз сура Ихлас. Пророк говорил, что каждый, кто совершит  этот намаз, и на следующий день, то есть в первый день месяца Мухаррам станет держать пост, в течение года будет считаться совершившим добрые деяния и пребывать в здравии. Если даже он скончается в этот год, он попадет в рай, Иншаллах.

(Естественно, что эта награда относится к тем, кто искренне совершил эти богослужения, с верой, в соответствии с  правилами, не совершил в течение года греховных поступков, которые очернили бы его деяние).

Наконец, третий вид желательного намаза состоит из двух рукатов. В первом рукате произносятся суры Фатиха и Анам, во втором рукате суры Фатиха и Йасин. Поскольку читаемые в этом намазе суры длинные, советуется тем, кто не знает этих сур наизусть, совершить другие намазы. Также является савабом бодрствовать в первую ночь месяца Мухаррам (находиться в состоянии эхъя), заниматься богослужением, читать молитвы, задуматься над трагедией в Кербела, проклинать убийц мама Хусейна (а).

Мустахабом является держать пост в первый день месяца Мухаррам. Имам Рза (а) говорил, что каждый, кто в этот день будет поститься и призовет Аллаха (то есть помолится), Аллах исполнит его молитвы, так же как Он исполнил молитвы пророка Закарии (а). Также имам Рза (а) говорил, что пророк Мухаммед (с) в первый день месяца Мухаррам совершал намаз в два руката, затем поднимал руки и молился. Молитва пророка, начинавшаяся со слов «Аллахумма анталь-илахуль-гадим» дана полностью в книге «Мафатихуль-джихан».

Кроме того, третий день месяца Мухаррам является священным днем. В этот день пророк Юсуф (а) был освобожден из заключения. Человеку, который в этот день будет держать орудж, Аллах облегчит дела, отстранит от него печаль, услышит его молитвы.

Желательные деяния ночи Ашура и дня Ашура мы представим вашему вниманию в отдельном материале.

(со ссылкой на книгу «Мафатихуль-Джихан»)

islam.az


Опубликовано:20 Сентябрь, 2017  22:55, ]]>Печать]]>
 
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