Читатель спрашивает: Является ли грехом раскраска волос мужчин?

Само по себе наложение краски на волосы и бороду мужчин не является грехом. Некоторые хадисы одобряют это действие, некоторые осуждают, и их следует трактовать в зависимости от ситуации и времени. В определенный период раскраска волос мужчин в черный цвет одобрялось. Дело в том, что в те времена велись войны за религию. Воины в рядах мусульман, чтобы скрыть свой преклонный возраст, красили волосы на голове и бороду в черный цвет, тем самым выдавая себя за молодых и вселяя страх в противника. Впоследствии этот вопрос потерял свою актуальность. Наоборот, не стали скрывать седые волосы, принимая это как преимущество, символ мудрости и достоинства. Но в любом случае, красить волосы и бороду или же накладывать хну не является грехом.