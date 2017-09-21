Глава МИД КНДР назвал выступление Трампа собачьим лаем

Министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо сравнил слова президента США Дональда Трампа о готовности в случае необходимости "полностью уничтожить Северную Корею" с "лаем собаки".

"Если он считал, что он может напугать нас лаем собаки, то это является собачьим сном", - сказал он журналистам.

Как передает Islam.az со ссылкой на иностранные СМИ, министр сослался на северокорейский вариант пословицы о том, что караван движется, когда собаки лают.

Отмечается, что на корейском языке "собачий сон" обозначает абсурд и бессмыслицу.

Также министр прокомментировал выражение Трампа, назвавшего лидера КНДР Ким Чен Ына "человеком-ракетой".

"Мне жаль его помощников", - сказал глава МИД КНДР.

Ранее Трамп заявил, что если США придется защищать своих союзников, то у них "не будет другого варианта, кроме как полностью уничтожить Северную Корею".