Минобороны РФ: Дейр-эз-Зор будет освобожден в ближайшую неделю

В Минобороны РФ сообщили, что полное освобождение сирийского города Дейр-эз-Зор от незаконных бандформирований произойдет в ближайшие дни.

По словам представителя военного ведомства Игоря Конашенкова, «в Дейр-эз-Зоре под полным контролем сирийских войск находится уже более 85% территории».

«В ближайшую неделю город будет освобожден полностью», - отметил Конашенков.

В течение последних суток армия Асада при поддержке российских военнослужащих продолжала наступательные действия по уничтожению последнего плацдарма ИГ в районе Дейр-эз-Зора, передает Islam.az со ссылкой на «Интерфакс».