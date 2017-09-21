Посольство АР в Ираке о судьбе детей и жен азербайджанских боевиков ИГ

Трехлетний Абдулла и двухлетняя Хадиджа – не единственные азербайджанские дети, которые в настоящее время находятся в иракских приютах.

На территории Ирака много детей боевиков-азербайджанцев, примкнувших в свое время к запрещенной радикальной террористической организации "Исламское государство" (ИГ) и также много женщин – жен боевиков. Как передает İslam.az, об этом в среду Sputnik Азербайджан сообщил источник в посольстве Азербайджана в Ираке.

Ранее Sputnik сообщал, что в багдадском приюте содержатся брат и сестра: трехлетний Абдулла и двухлетняя Хадиджа. Родители этих детей погибли во время боевых действий. Сотрудники телеканала RT нашли и сняли на видео Хадиджу и Абдуллу в приюте. Дети ничего о себе не знают. Их привезли в приют 12 сентября из Тель-Афара.

Между тем, в настоящее время азербайджанские дипломаты работают над тем, чтобы в кратчайшие сроки вернуть детей и женщин в Азербайджан.

"Мы ведем переговоры с соответствующими структурами Ирака. Поддерживаем контакты с МИД этой страны. Правительство Ирака настроено к нам очень дружелюбно и делает все возможное, чтобы помочь в решении этой непростой задачи. Ведь многие дети — без документов, среди них и те, что родились на территории Ирака, которые ничего не знают о себе и родителях. Необходимо идентифицировать их личность, собрать документы. Все это требует времени и усилий", — сказал представитель посольства.

Дети и женщины находятся в разных местах: Багдаде, Таль-Афаре, Мосуле. Сейчас детей боевиков пытаются собрать в одном приюте, чтобы облегчить работу. С женщинами все намного сложнее – они содержатся в лагерях, поскольку представляют угрозу. Ведь среди них есть те, кто принимал непосредственное участие в террористических операциях "Исламского государства". Поэтому ведется проверка на предмет причастности женщин к деятельности террористической организации.

В посольстве отметили, что правоохранительные органы Ирака никого не подпускают к женщинам. Они изолированы.

"В первую очередь мы позаботились о том, чтобы детям и женщинам была оказана необходимая медицинская помощь. Среди детей есть раненные, страдающие от болезней. Обеспечили их продуктами питания. Завтра нам предстоит встреча с представителями Международного Комитета Красного Креста, которые помогут нам наладить контакт с азербайджанками — заключенными лагерей", — сказали в посольстве.

Параллельно разрабатывается механизм возвращения наших граждан в Азербайджан. Пока неизвестно, где будут оформляться документы женщин и детей, и где виновные будут привлечены к уголовной ответственности – это вопросы второстепенные. Основная задача — вернуть их на родину. Сначала предстоит разработать механизм передачи азербайджанским дипломатам этих лиц местными властями.

"Самое главное, Ирак с пониманием относится к этой проблеме и идет нам навстречу. Список людей большой, пока мы не готовы обнародовать цифру, поскольку работа продолжается", — отметили в посольстве.

Отметим, что о наличии на территории Ирака множества азербайджанских детей и женщин дипломаты узнали сразу после освобождения Мосула от боевиков ИГ. Сообщается, что почти вся территория Ирака освобождена от ИГ, однако, террористы совершают отдельные вылазки, обозначая свое присутствие. Опасность все еще существует.

По официальным данным, около 900 граждан Азербайджана под влиянием радикальных организаций присоединились к террористам в Сирии и Ираке. Эту цифру в марте 2017 года озвучил начальник Службы государственной безопасности АР, генерал-лейтенант Мадат Гулиев.

По его словам, большинство из них были убиты во время боев, 84 человека вернулись и были привлечены к уголовной ответственности в Азербайджане. Еще 151 сторонник радикального исламизма и примкнувший к вооруженным формированиям лишен гражданства Азербайджанской Республики.