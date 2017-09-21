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В Баку прошла конференция "Подготовка к Арбеину"

Иракская компания "Al-Aqqsar" совместно с Бакинским представительством провели в Баку конференцию "Подготовка к Арбеину".

Как сообщает İslam.az со ссылкой на SalamNews, на конференции гражданам и руководителям групп были даны важные рекомендации и информация по Арбеину.

Сообщалось, что паломничество Арбеина начнется  9 октября.

Процедура по выдаче виз, как и в прошлые годы, будет упрощена. Цены на автобусные билеты для паломников будут едины по всей республике. В этом году азербайджанские паломники въедут в Ирак через таможенный пункт Шелемче. Пять процентов паломников разместятся в отелях Кербелы. Остальные 95% разместятся в мечетях, хусейние, медресе и в частных домах.

На мероприятии паломникам были даны рекомендации.


Опубликовано:21 Сентябрь, 2017  17:44, ]]>Печать]]>
 
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