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Новости » Ислам в вопросах

Были ли сподвижники среди шехидов в Кербеле?

Читатель спрашивает: Были ли сподвижники среди шехидов в Кербеле?

В Кербеле на стороне имама Хусейна (а) выступили люди различного возраста и общественного положения. Среди них было и несколько сподвижников. Доподлинно известно, что следующие соратники Пророка (с) стали шехидам в Кербеле: Муслим ибн Овсаджа Асади, Абдуррахман ибн Абди-раббихи Ансари ва Анас ибн Харис Кахили. Кроме них приводятся имена еще нескольких шехидом, которые предположительно видели Пророка (с): Джундаб ибн Хиджр Кинди, Аммар тбн Абу Саялма Далани, Муслим ибн Кусейр Азди, Шабиб ибн Абдуллах Нахшали, Джунада ибн Харс Салмани, Муджамме ибн Абдуллах Аизи, Хабиб ибн Мазахир Асади. Являются последние 7 шехидов сподвижниками или же табеинами (ученики сподвижников) является спорным вопросом.


Опубликовано:22 Сентябрь, 2017  11:29, ]]>Печать]]>
 
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