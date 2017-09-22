ВВС Израиля нанесли удары по военному аэродрому под Дамаском

Военно-воздушные силы Израиля нанесли как минимум 3 авиационных удара по военному аэропорту «Меззе», находящемуся юго-западнее сирийской столицы Дамаска.

Сообщается, что в ночь на пятницу израильские силы вновь атаковали территорию аэродрома. Ранее появилась неподтвержденная информация об ударах по аэропорту, передает İslam.az со ссылкой на ФАН.

Отметим, что власти Сирии уже неоднократно заявляли протест против подобных действий Израиля. В последние годы израильские ВВС неоднократно наносили удары по позициям армии Сирии на границе между странами. Отмечалось, что бомбардировки были ответом на перелеты снарядов на территорию Израиля.

Напомним, что в январе 2017 года военный аэродром «Меззе» сирийских ВВС близ Дамаска уже подвергался ракетному обстрелу со стороны израильских сил.