Количество беженцев народности рохинджа, переправившихся из Мьянмы в Бангладеш, за 3,5 недели превысило 429 тыс. человек.

Как передает İslam.az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил пресс-секретарь Международной организации по миграции (МОМ) Джоэл Миллман.

"Бангладеш, где уже находилось порядка 300 тыс. мигрантов, приняла у себя еще 74 тыс. человек после событий в октябре 2016 года и еще 429 тыс. человек, которые с 25 августа спасаются от насилия в мьянманском штате Рокхайн", - сказал Д. Миллман.

Таким образом, общее количество беженцев рохинджа в Бангладеш превышает 800 тыс. человек.