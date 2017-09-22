СГБ: Около 900 граждан Азербайджана вступили в террористические организации за рубежом, большинство - убиты

Около 900 граждан Азербайджана примкнули к незаконным вооруженным формированиям и террористическим организациям в Сирии и Ираке.

Об этом передает İslam.az со ссылкой на Интерфакс-Азербайджан.

«По нашим данным, с начала боевых действий на Ближнем Востоке к незаконным вооруженным формированиям и террористическим организациями примкнуло приблизительно 900 граждан Азербайджана. Также у нас есть сведения о том, что большинство из них были убиты в ходе проведенных контртеррористических операциях», - заявил собеседник агентства.

Ранее, заместитель начальника СГБ Азербайджана генерал-майор Ильгар Мусаев сообщал, что 82 человека, примкнувших к террористическим организациям, были привлечены к ответственности после возвращения в Азербайджан. Еще 151 человек за участие в боевых действиях в составе террористических организаций был лишен азербайджанского гражданства согласно закону «О гражданстве».