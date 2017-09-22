Читатель спрашивает: Из какой земли изготавливают мохур?

Согласно шариату, земной поклон разрешается совершать на любую чистую землю, и мохур можно изготавливать из любой чистой земли. Однако в религиозных текстах земля, взятая из некоторых благословенных мест, считается особенно превосходной, а земной поклон, совершаемый на них, желательным деянием. Первым в этом списке стоит земля Кербелы, где похоронен имам Хусейн (а). Кроме этого, часто использется мохур, изготовленный из земли Мешхеда, где находится мавзолей имама Рзы (а). Хоть и редко, но встречаются также мохуры, изготовленные из земли иных святых мест.