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Новости » Ислам в вопросах

Из какой земли изготавливают мохур?

Читатель спрашивает: Из какой земли изготавливают мохур?

Согласно шариату, земной поклон разрешается совершать на любую чистую землю, и мохур можно изготавливать из любой чистой земли. Однако в религиозных текстах земля, взятая из некоторых благословенных мест, считается особенно превосходной, а земной поклон, совершаемый на них, желательным деянием. Первым в этом списке стоит земля Кербелы, где похоронен имам Хусейн (а). Кроме этого, часто использется мохур, изготовленный из земли Мешхеда, где находится мавзолей имама Рзы (а). Хоть и редко, но встречаются также мохуры, изготовленные из земли иных святых мест.


Опубликовано:23 Сентябрь, 2017  11:17, ]]>Печать]]>
 
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